Kayseri'de Uyuşturucu Şüphelilerine Şok Baskın!
Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği şok uygulamada 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Uygulama sırasında birçok kişi ve motosiklet sorgulandı, çeşitli suçların önlenmesine yönelik önemli önlemler alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 68 noktada, asayiş olaylarının önlenmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Uygulamada, 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kurye sorgulandı, 1 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 5 zanlıyı "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakaladı, 19 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.
Uygulama kapsamında, 1 hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.