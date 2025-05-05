Kayseri'de Uyuşturucu Şüphelilerine Şok Baskın!

Kayseri'de Uyuşturucu Şüphelilerine Şok Baskın!
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Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği şok uygulamada 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Uygulama sırasında birçok kişi ve motosiklet sorgulandı, çeşitli suçların önlenmesine yönelik önemli önlemler alındı.

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 68 noktada, asayiş olaylarının önlenmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Uygulamada, 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kurye sorgulandı, 1 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 5 zanlıyı "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakaladı, 19 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında, 1 hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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