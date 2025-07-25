Kayseri'de Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (35), yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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