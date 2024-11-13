Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Suçluları Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Suçluları Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Z.C. (44) ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapisle aranan D.K.'nın (24) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum

Netanyahu'dan İran halkına: Bu savaşı ben de istemiyorum

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar
ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi

Donald Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef sopa de crema tarifi! En güzel sopa de crema tarifi! Sopa de crema tarifi nasıl yapılır? Sopa de crema için malzemeler! MasterChef tikvenik tarifi! En güzel tikvenik tarifi! Tikvenik tarifi nasıl yapılır? Tikvenik için malzemeler! MasterChef chiles en nogada tarifi! En güzel chiles en nogada tarifi! Chiles en nogada tarifi nasıl yapılır? Chiles en nogada için malzemeler! MasterChef fesenjan tarifi! En güzel fesenjan tarifi! Fesenjan tarifi nasıl yapılır? Fesenjan için malzemeler! MasterChef waldorf salata tarifi! En güzel waldorf salata tarifi! Waldorf salata tarifi nasıl yapılır? waldorf salata için malzemeler! MasterChef valassky tarifi! En güzel valassky tarifi! Valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky için malzemeler! 13 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.