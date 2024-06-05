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Kayseri'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sokakta uyuşturucu madde satan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) alınan bilgiler doğrultusunda "torbacı" olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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