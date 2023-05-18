Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlı adliyede

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 38 zanlı adliyede

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 500 polisin katılımıyla 55 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Kayseri'de yaklaşık 5,5 aylık takip sonucu 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 26 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu, 738 gram eroin, 117 kilo 872 gram esrar, 1 kilo 707 gram skunk, 100 gram kokain, 13 bin 752 uyuşturucu içerikli hap, 32 hassas terazi, 28 tabanca ve 1 tüfek, 62 mermi, 3 telefon, 3 alüminyum folyo ile 100 dolar ve 51 bin 460 lira ele geçirilmiş, 38 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title