Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 50 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-13" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.