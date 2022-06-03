Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı Kayseri'de 8 bin 450 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de 8 bin 450 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüten Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu F.G.V'ye ait eve operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda evde yapılan aramada, 8 bin 450 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda F.G.V. ile Irak uyruklu J.K.İ.İ, Suriye uyruklu M.H. ve M.H. gözaltına alındı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Güncel Haberler

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