Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yer tespitinin ardından operasyon başlatan ekipleri fark eden şüpheli, otomobiliyle polislerden kaçtı. Ö.T, kovalamaca sonunda kısa sürede yakalandı.

Otomobilde ve zanlının üzerinde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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