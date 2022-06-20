Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yer tespitinin ardından operasyon başlatan ekipleri fark eden şüpheli, otomobiliyle polislerden kaçtı. Ö.T, kovalamaca sonunda kısa sürede yakalandı. Otomobilde ve zanlının üzerinde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Murat Asil - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.