Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir adrese düzenlediği operasyonda, 275 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title