Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, duvara gizlenen özel düzenek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde aramada yapan ekipler, uzaktan kumanda ile kontrol edilen ve duvara gizlenen özel düzeneği tespit etti.
Düzeneği çözen ekipler, 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda iş yeri sahibi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.