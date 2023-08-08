Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, duvara gizlenen özel düzenek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.