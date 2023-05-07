Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıoğlan ilçesinde yaşayan D.T'nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli D.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.