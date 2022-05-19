Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, U.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 680 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.