Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda Binlerce Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişinin taşıdıkları valizde yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 30 bin 145 uyuşturucu hap ve 6 kilo 100 gram plaka esrar bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişinin taşıdıkları valizde yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli 2 kişinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, yolcu kılığında şehre gelen 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların taşıdığı valizde arama yapan ekipler, kıyafetlerin arasına zulalanmış 30 bin 145 uyuşturucu hap ve 6 kilo 100 gram plaka esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ