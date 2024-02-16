Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 5'ine 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden 5'ine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.