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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 5'ine 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 5'ine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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