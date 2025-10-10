Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit İbrahim Birol 16' adı verilen operasyonda; belirlenen adreslere 196 personelle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği 'MİA' ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.