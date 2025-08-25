Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama

Kayseri'de son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 788 gram uyuşturucu ve 1309 hap ele geçirildi. 29 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 788 gram uyuşturucu, 1309 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Düzenlenen 22 operasyonda, 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 8 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
