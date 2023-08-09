Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 2 bin sentetik hap, 518 gram kannobinoid, 7 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.