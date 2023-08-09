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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 2 bin sentetik hap, 518 gram kannobinoid, 7 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 2 bin sentetik hap, 518 gram kannobinoid, 7 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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