Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Ö'nün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 20 gram eroin, 1,5 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyo ile bir tabanca ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda, ikamette bulunan 6 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel