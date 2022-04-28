Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahabiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title