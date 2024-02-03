Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 65,30 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi, V.G. ve Ö.A. gözaltına alındı, otomobiliyle kaçmaya çalışan V.G, ekip araçlarına çarpıp durunca yakalandı.

Operasyonda 65,30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kayseri Narkotik Suçlar Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title