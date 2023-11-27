Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracın motor kısmına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Şüpheli şahsın kente uyuşturucu madde getireceğini belirleyen ekipler, aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, aracın motor kısmına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir başka operasyonda ise polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu maddeyi yol kenarında bulunan araziye attı. Arazide arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyonlarda 1 kilo 269 gram uyuşturucu madde, bin 708 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ