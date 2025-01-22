Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 392 sentetik hap ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 392 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki Y.A, F.B, H.A, H.K.D. ve M.A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.