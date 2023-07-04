Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 103 sentetik hap, 11,60 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,82 gram kannobinoid ile hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 103 sentetik hap, 11,60 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,82 gram kannobinoid ile hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.