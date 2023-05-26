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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 80 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde, dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 80 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, C.Ü, F.Ç, Ö.Ç. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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