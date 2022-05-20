Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ekipler tarafından 4 zanlı gözaltına alındı, 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

AA / Güncel

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