Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Ekipler tarafından 4 zanlı gözaltına alındı, 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.
AA / Güncel