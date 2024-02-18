Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 265,41 gram sentetik uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 265,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.