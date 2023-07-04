Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 103 sentetik hap, 11,60 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,82 gram kannobinoid ile hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 4 zanlı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 103 sentetik hap, 11,60 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 0,82 gram kannobinoid ile hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.