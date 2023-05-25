Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu S.Y, D.S. ve C.Y'nin Adana'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.