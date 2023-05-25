Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu S.Y, D.S. ve C.Y'nin Adana'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu S.Y, D.S. ve C.Y'nin Adana'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 300 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, D.S. ve C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title