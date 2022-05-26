Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, uyuşturucu getirileceği tespit edilen otomobil ile bir yolcu otobüsü Sarız ilçesinde durduruldu.

Yapılan incelemelerde zanlıların boş araziye bıraktığı 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde ve otobüste bulunan M.S, H.Y. ve V.E. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.