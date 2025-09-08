Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 27 Tutuklama

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 720 gram uyuşturucu, 7 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirdi.

Düzenlenen 36 operasyonda, 64 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 27 zanlı tutuklandı.