Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 25 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de son 6 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 110 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 610 Hint keneviri, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri'de son 6 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 6 gün içinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı, 110 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 610 Hint keneviri, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.