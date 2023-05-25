Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu M.S. ve A.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine Kılıçarslan Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel