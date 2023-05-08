Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette 100 gram kokain, 120 gram metamfetamin, uyuşturucu içerikli 953 hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title