Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 13,60 gram metamfetamin, alüminyum folyo ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title