Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 13,60 gram metamfetamin, alüminyum folyo ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel