Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.G. ve kardeşi M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bu kapsamda, zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda, 423 gram sentetik uyuşturucu, 5,96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen aparatlar, tabanca ve uyuşturucu ticareti bilgilerinin yer aldığı notlar ele geçirildi.

Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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