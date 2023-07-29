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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 17 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi yakalandı. Operasyonlarda 270 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 65 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 günde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 270 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 65 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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