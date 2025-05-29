Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 44 ekip ve 130 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-10" operasyonu kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

Narkotik köpeğinin de desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tüfek geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.