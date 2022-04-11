Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde bir binadaki iki daireye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı yakaladı.

İkametler ve şüphelilerin üst aramasında, 13 pakette 18 gram metamfetamin, 90 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılan 7 zanlı salıverildi.

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" öne sürülen 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

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