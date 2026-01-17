Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığını belirleyen ekipler, şüphelinin üst aramasında 450 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.