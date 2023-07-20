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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Şüpheli N.D'nin yolculuk yaptığı otobüs kent girişinde durduruldu ve çantasında yapılan aramada yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler takibe aldıkları şüpheli N.D'nin yolculuk yaptığı otobüsü kent girişinde durdurdu.

N.D'nin çantasında yapılan aramada yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltın alınan N.D, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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