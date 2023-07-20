Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı. Şüpheli N.D'nin yolculuk yaptığı otobüs kent girişinde durduruldu ve çantasında yapılan aramada yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.