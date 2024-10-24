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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ayakkabı tabanında uyuşturucu saklayan F.M. ve bir diğer adreste M.G. yakalandı. F.M.'nin üzerinde 1 kilo 5 gram metamfetamin, M.G.'nin adresinde ise 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

KAYSERİ'de düzenlenen operasyonda şüpheli F.M., ayakkabı tabanına sakladığı uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.M.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde kaldığı otele operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabı tabanına gizlenmiş 1 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekiplerin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesindeki bir adreste gerçekleştirdiği bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise, M.G. yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 260 gram kubar esrar ele geçirildi. M.G., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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