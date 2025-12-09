Haberler

Kayseri'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonda midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin midesinden toplamda 554 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, midelerinde 554 gram uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, İran'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.C. (41), R.B.C. (35) ile G.M. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.C. ve R.B.C'nin hastanede yapılan iç beden muayenelerinde tespit edilen 50 kapsül şeklindeki 554 gram uyuşturucu madde midelerinden çıkarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
title