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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

14 Aralık 2023 22:47 Güncelleme: 22:48 Abone Ol

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçta, 2 kilo 700 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap bulundu. Sürücü N.K.A, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan gözaltına alındı.