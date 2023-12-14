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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçta, 2 kilo 700 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap bulundu. Sürücü N.K.A, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta, 2 kilo 700 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap bulundu.

Sürücü N.K.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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