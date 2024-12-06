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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bidonlarda 592,55 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bidonlarda 592,55 Gram Madde Ele Geçirildi
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Kayseri'de, salça doldurulmuş bidonlara saklanmış uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi. 31 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de salça doldurulmuş bidonlara gizlenen 592,55 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine, kontrol noktasında durdurdukları bir araçta, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı.

Aramada, içinde salça olan bidonlara gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B'nin (31) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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