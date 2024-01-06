Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Ö.V, H.F, H.Y, S.K, F.B, ?M.D, ?M.S, ?O.T. ve H.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 8,45 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 1600 lira, alüminyum folyo parçası, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.Y, S.K, F.B, ?M.D, ?M.S, ?O.T ve H.S'ye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", M.Ö.V. ve H.F'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

M.Ö.V. hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.F'nin de hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.