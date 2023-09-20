Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, eroin ve uyuşturucu içerikli haplar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 71 gram sentetik uyuşturucu, 86 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5178 hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel