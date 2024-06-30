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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 17 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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