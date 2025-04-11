Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı

Olay yaratacak kayyum iddiası! "İlk kez açıklıyorum" diyerek paylaştı
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo 464 Gram Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonunda, hafif ticari araçta gizlenmiş 9 kilo 464 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda üç şüpheli yakalandı.

Kayseri'de hafif ticari araçta yapılan aramada 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda personelin katılımıyla dron destekli düzenlenen operasyonda, Ö.A, Ş.Ö. ve H.A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik köpeği "Jack"in desteğiyle yapılan aramalarda aracın kapılarına gizlenmiş 18 parça halinde 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.