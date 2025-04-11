Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo 464 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de hafif ticari araçta yapılan aramada 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda personelin katılımıyla dron destekli düzenlenen operasyonda, Ö.A, Ş.Ö. ve H.A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik köpeği "Jack"in desteğiyle yapılan aramalarda aracın kapılarına gizlenmiş 18 parça halinde 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.