Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 84 Kapsül Midelerinden Çıkarıldı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve midelerinden 84 uyuşturucu kapsülü çıkarılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve midelerinden 84 uyuşturucu kapsülü çıkarılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Kentte 6 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin mide bulantısı yaşaması nedeniyle çekilen röntgende metamfetamin kapsülü yuttukları belirlenmiş, 84 kapsül tıbbi müdahaleyle midelerinden çıkartılmıştı.

Öte yandan başka bir operasyonda uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi.