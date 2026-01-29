Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyon, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere, 16 ekip ve 64 personelle operasyon düzenlendi.
Operasyonda, N.Ö. (32), E.K. (24), F.A. (40), S.D. (41), M.O. (31), A.K. (27), Ü.K. (41) ve T.C.Ç. (33) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel